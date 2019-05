Xoro bringt DVB-T2-Fernseher mit integriertem DVD-Player

Der Xoro HSD 1015 ist ein tragbarer DVB-T2 Fernseher mit DVD Player. Das Gerät ist der Nachfolger des Erfolgsmodells HSD 1011 und mit einem starken Akku für bis zu 3 Stunden DVD- oder Fernsehgenuss unterwegs ausgestattet.



Das schlanke und leichte Gerät hat einen integrierten digitalen DVB-T2 Empfänger und einen Multiformat DVD Player, mit dem sich unterwegs freie regionale Fernseh- und Radioprogramme und DVD´s in hoher Qualität anzeigen lassen, informierte die MAS Elektronik AG am Donnerstag.



Sollte die mitgelieferte Teleskop Antenne mit Magnetfuß in Ihrem Umfeld empfangstechnisch einmal nicht ausreichen, lasse sich alternativ auch eine handelsübliche DVB-T2 Antenne an das Gerät anschließen. Für den Einsatz im Auto oder Wohnmobil ist ein KFZ-Netzkabel im Lieferumfang enthalten.