"You Are Wanted": Amazon startet Schweighöfer-Serie weltweit

Mit eigenproduzierten Serien haben sich die großen Streamingdienste eine treue Kundenbasis aufgebaut. Um sich auch regional besser zu positionieren, sollten auch speziell auf regionale Märkte zugeschnittene Serien produziert werden. Um die erste deutsche Eigenproduktion hatten sich Amazon und Netflix ein regelrechtes Rennen geliefert, das am Ende Maxdome mit der Ulmen-Produktion "Jerks" gewann. "You Are Wanted", die Serie von und mit Matthias Schweighöfer, darf sich dagegen mit einem anderen Superlativ trösten. Denn die Amazon-Produktion wird die erste Serie sein, die global startet.