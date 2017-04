Youtuber-Treff künftig in der Hand von Divimove

Die Videodays gelten als größter Treff von Youtubern in Europa. Künftig werden diese vom Multichannel-Network Divimove ausgerichtet. Die RTL-Tochter plant sogleich eine Expansion in weitere europäische Länder.



Seit 2010 bieten die Videodays den Filmemachern und Kreativen im Internet eine Plattform zum Treffen und Austauschen. Dabei entwickelte sich der Youtuber-Treff zum größten seiner Art in Europa, für eine internationale Expansion fehlten bisher jedoch die Mittel. Mit der am Mittwoch verkündeten Übernahme der Videodays durch Divimove wird dieses Ziel nun konkret in Angriff genommen.