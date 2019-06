Youtuber wirbt für bedenkliche App

Felix Kjellberg aka "Pewdiepie" ist mit einer Reichweite von 96,5 Millionen Followern der größte Youtuber der Welt. Am vergangenen Freitag hat der schwedische Youtuber die App "Nimses" beworben, was die Piratenpartei scharf kritisiert.



Bei der beworbenen App handelt es sich um ein soziales Netzwerk, welches unter dem Aspekt des Datenschutzes äußerst bedenklich ist. Bereits vor zwei Jahren hatte "Kaspersky" vor den Tücken der in der Ukraine entwickelten App gewarnt.