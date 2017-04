ZDF: "Das Traumschiff" wird 35 Jahre

Am Ostersonntag begibt sich das Traumschiff auf Fahrt nach Tansania. Mit einer zusätzlichen Folge feiert das ZDF das 35-jährige Bestehen der Serie.



Zum erstmal stach am 22. November 1981 das Traumschiff in See. Damals steuerte es die Bahamas an. Seit dem wurden 78 Episoden gedreht und über 50 verschiedene Länder besucht. 35 Jahre später geht es nach Tansania. Atemberaubende Landschaften und eine faszinierende Tierwelt begrüßen die Passagiere und die Crew.