ZDF: "Der Alte" ermittelt wieder

Die vergangenen Folgen von "Der Alte" waren für das ZDF mit durchschnittlich 5,35 Millionen Zuschauern ein großer Erfolg. Die neue Staffel soll deshalb sogar acht Episoden bekommen.



Wenn im ZDF die aktuelle Staffel der Krimiserie "Der Staatsanwalt" zu Ende geht, steht die Nachfolge-Serie auf dem Sendeplatz schon bereit. Ab Ende Februar ermittelt "Der Alte" wieder beim ZDF. Die neue Staffel kommt anders als noch 2016 sogar mit acht statt fünf neuen Episoden.