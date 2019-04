ZDF: "Dunja Hayali" über Mieterproteste und Sterbehilfe

Heute Abend widmet sich Dunja Hayali wieder einigen heiß diskutierten Themen. So wird sie mit ihren Gästen über Mieterproteste, Sterbehilfe und die Zukunft des DFB sprechen.



Als Gäste werden Fußball-Trainer Volker Finke, die Vorsitzende der LinkenKatja Kipping, der Bauunternehmer Christoph Gröner und Mitglieder einer Berliner Mieterinitiative sowie der schwerkranke Hans-Jürgen Brennecke, der selbstbestimmt aus dem Leben scheiden möchte, und Robert Roßbruch, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben im Studio sein.