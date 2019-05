ZDF-"Fernsehgarten" startet in Sommersaison

Moderatorin Andrea Kiewel nimmt die "Fernsehgarten"-Fans ab dem 5. Mai in die neue Sommersaison mit. In 21 Folgen wird dann sonntags ab 11.50 Uhr vom Mainzer Lerchenberg gesendet.



Show, Musik, Artistik, Service und Attraktionen. Das sind die Attribute des ZDF-Fernsehgarten. Ab Sonntag führt Andrea Kiewel dann wieder durch den Sommer.