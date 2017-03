ZDF baut intern um - rund 70 Arbeitsplätze weg

Das ZDF will sich in der Verwaltung weiter verschlanken. Mit der Auflösung der Direktion für die Sender 3sat und Arte und der Fusion von Programmbereichen der ZDF-Familie sollen bis 2025 rund 70 Arbeitsplätze wegfallen.



Für die Koordination von 3sat, einer Kooperation von ARD, ZDF, ORF und SRG, sei im ZDF künftig Programmdirektor Norbert Himmler zuständig, die Arte-Koordination unter Leitung von Wolfgang Bergmann wechsle in die Intendanz.