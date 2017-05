ZDF bringt "Aktenzeichen XY"-Spezial: Wo ist mein Kind?

Seit je her widmet sich "Aktenzeichen XY ... ungelöst" unaufgelösten Kriminalfällen. Dieses Mal im besonderen Fokus: Vermisste Kinder und junge Erwachsene.



In der Spezial-Ausgabe "Wo ist mein Kind?" widmet sich "Aktenzeichen XY ... ungelöst" am Mittwoch, den 31. Mai um 20.15 Uhr im ZDF zum insgesamt achten Mal dem Verbleib von verschwundenen Kindern und jungen Erwachsenen. Gemeinsam mit Moderator Rudi Cerne bitten betroffene Familien und Freunde die Zuschauer in der Live-Sendung um Mithilfe.