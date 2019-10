ZDF gibt "Terra X"-Videos frei - Mut zu mehr Creative Commons

Das ZDF hat erstmals Videos der Dokureihe "Terra X" unter einer freien, Wikipedia-kompatiblen Lizenz veröffentlicht. Die ersten fünf Clips liefern kurze Erklärungen zur Klimakrise.



Gemäß eines Hinweises auf der Seite kann das Material heruntergeladen, verändert, vervielfältigt und weiter verbreitet werden, wenn der Urheber der Inhalte in angemessener Weise genannt wird. Allerdings dürfen sie nicht so verändert werden, dass die Aussagen ins Gegenteil verkehrt werden.