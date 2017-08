ZDF: "heute show" mit längerer Ausgabe zurück aus Sommerpause

Oliver Welke kommt mit der "heute show" am Freitag, 8. September, zurück aus der Sommerpause. Zum Auftakt hat der Moderator (51) der ZDF-Satire-Show etwas mehr Zeit als üblich.



Los geht es bereits um 22.15 Uhr, Welke und sein Team dürfen sich 40 Minuten lang durch Weltgeschehen und Bundespolitik kalauern. Ab der Woche darauf sind es dem ZDF zufolge dann wieder die gewohnten rund 30 Minuten ab 22.30 Uhr.