ZDF "plan b": Geräte erhalten statt wegwerfen

"Reparieren statt wegwerfen" lautet die neuste Devise im ZDF. Mit "plan b" will der Sender "Die Reparatur-Revolution - Weiternutzen statt wegwerfen" zeigen.



Weil Elektrogeräte nicht selten zu reinen Wegwerfartikeln werden, will das ZDF jetzt auf Wiederherstellung und Instandsetzung setzen. Am Samstag (28. April) zeigt der Sender in der Sendung "plan b" "Die Reparatur-Revolution - Weiternutzen statt wegwerfen".