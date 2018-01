ZDF spart – keine Ausstrahlung über Hot Bird 13 Grad Ost

Wie das ZDF jetzt bestätigte, hat man die Satellitenverbreitung des Programms über Hot Bird 13 Grad Ost eingestellt. Damit folgt man dem Beispiel der ARD.



Zum Ende des letzten Jahres hat man die Verbreitung des ZDF-Programms über den Eutelsat-Satelliten Hot Bird bei 13 Grad Ost beendet. Das hat eine Sprecherin des öffentlich-rechtlichen Senders gegenüber den Kollegen von InfoDigital bejaht. Das Erste ging diesen Schritt schon Ende März, das seitdem nur noch über Astra 19,2 Grad Ost sendet.

"Die Empfangbarkeit aller ZDF-Programme in Deutschland ist durch die Ausstrahlung über SES Astra gewährleistet. Ebenso tragen die Verbreitung als Livestream im Internet sowie die Möglichkeit, ZDF-Programme in der ZDFmediathek abzurufen, zur flächendeckenden, in vielen Fällen auch weltweiten - die entsprechenden Rechte vorausgesetzt - Empfangbarkeit bei", so die Sprecherin weiter.



Als Grund nennt das ZDF auch die Finanzen. Um verantwortungsbewusst mit den Rundfunkbeiträgen der Bürger umzugehen, habe man sich dazu entschieden, sich von der Verbreitung über Eutelsat Hot Bird zu verabschieden.