ZDF startet Dreharbeiten für "Tannbach II"

Nach dem Erfolg von "Tannbach" arbeitet das ZDF an einer Fortsetzung des historischen Spielfilms. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen.



In Prag und Umgebung haben die Dreharbeiten zum ZDF-Dreiteiler "Tannbach II" begonnen. Wie das Zweite mitteilte, wird seit Ende September für die Fortsetzung von "Tannbach – Schicksal eines Dorfes" gedreht. Die Filmreihe erzählt die Geschichte eines Dorfes im Schatten des Kalten Krieges und der Trennung Deutschlands. Neben Tschechien stehen Thüringen und Bayern auf der Liste der Drehorte.