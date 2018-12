ZDF steigert Werbeumsatz

Das ZDF und seine Vermarktungstochter, das ZDF Werbefernsehen, blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Das erfreut vor allem Geschäftsführer Hans-Joachim Strauch.



Der Mainzer Sender steuert erneut auf die Marktführerschaft beim TV-Gesamtpublikum zu und steigert gleichzeitig seinen Werbeumsatz deutlich. ZDF-Vermarktungs-Chef Hans-Joachim Strauch sagt im Interview mit dem Hamburger Medienmagazin "new business":



"2018 wird für das ZDF Werbefernsehen zu einem außergewöhnlich guten Geschäftsjahr. Netto sind wir im Zeitraum Januar bis November 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent gewachsen. Betrachtet man ausschließlich die klassische Werbung - das heißt, man rechnet die Einnahmen aus Sponsoring heraus - sind wir im Vergleich zum Vorjahr netto um 14 Prozent gewachsen."