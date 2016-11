ZDFinfo zeigt Doku über Franco-Diktatur

Von 1939 bis 1975 dauerte die Diktatur Francos in Spanien. Doch nicht alle Spanier waren für den am längsten amtierenden Diktator. Eine Doku bei ZDFinfo widmet sich dem Widerstand gegen Franco.



ZDFinfo zeigt eine Dokumentation über den Widerstand gegen den spanischen Diktator Franco. Er war der am längsten amtierende Diktator Europas. Der Film "Attentate auf Franco - Widerstand gegen einen Diktator" schildert neue Untersuchungen, wonach bis zu 30 Mal der Versuch unternommen wurde, den Diktator zu ermorden.