ZDFinfo zeigt Gold-Doku mit Donald Trump

Eine zweiteilige Dokumentation bei ZDFinfo widmet sich der Geschichte des Goldes. Dabei kommen auch Gold-Experten wie der neue US-Präsident Donald Trump zu Wort.



ZDFinfo zeigt eine Dokumentation über die Geschichte des Goldes. Dabei soll dem Mythos des historisch wohl umkämpftesten Edelmetalls auf den Grund gegangen werden. Die Doku "Mythos Gold" zeigt die Entwicklung von den alten Ägyptern über den kalifornischen Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts bis hin zu den riesigen Minen der Gegenwart.