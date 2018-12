ZDFmediathek punktet mit "Ku'damm 56/59"

2,75 Millionen Visits zählt das Online-Angebot vom ZDF im Jahr 2018 pro Tag. Neben dem Fiction-Highlight "Ku'damm 56/59" überzeugten die Nutzer vor allem Krimi-Programme und die Kabarett- und Satire-Sendungen.



"Ku'damm 56/59" bricht ZDF-Rekorde. So ist die Fiction-Serie laut ZDF das meistgeklickteste Programm in der Mediathek der Sendeanstalt. Die erste Folge der zweiten Staffel ist mit zwei Millionen Views die bislang erfolgreichste Sendung in dem Online-Angebot. Alle drei Teile von "Ku'damm 59" zählen insgesamt 5,33 Millionen Sichtungen.