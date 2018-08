"ZDFzeit": Doku zeigt royale Fehltritte

So sehr es Adelshäuser auch versuchen zu vertuschen: Auch bei den Royals gibt es Skandale. Die "ZDFzeit"-Doku "Royale Skandale - Lügen, Laster, Leidenschaften" zeigt Seitensprünge, Korruptionen und Co.



In "Royale Skandale - Lügen, Laster, Leidenschaften" geht es um Machenschaften, die hinter verschlossener Königstür passieren. Denn auch den Royals passieren Fehltritte. Diese zeigt die "ZDFzeit"-Doku am 4. September um 20.15 Uhr.