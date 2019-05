Zapp arbeitet die Relotius-Affäre auf

Im Dezember des vergangenen Jahres erschütterte der Fall Claas Relotius die Medienwelt. Der ehemalige "Spiegel"-Redakteur fälschte oder dramatisierte über Jahre viele seiner Reportagen.



Mit seinen Geschichten täuschte er seine Vorgesetzten und faszinierte die Leser und Leserinnen seiner Geschichten. Das Medienmagazin "Zapp" hat das Wirken des Redaktuers seit 2010 unter die Lupe genommen.