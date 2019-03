Zeitumstellung wird 2021 abgeschafft

Im Schatten der Abstimmung zur Urherberrechtsreform hat die EU am Dienstag zudem das Ende der Zeitumstellung beschlossen. Deutschland hat sich noch nicht festgelegt, welche Zeit ab 2021 gelten soll.



Die Bundesregierung will sich einem Bericht zufolge noch nicht festlegen, ob in Deutschland bald dauerhaft die Sommerzeit oder die Winterzeit herrschen soll. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch) berichten, ist weder die interne Meinungsbildung noch die Abstimmung mit anderen europäischen EU-Ländern abgeschlossen. Die Blätter berufen sich auf das zuständige Bundeswirtschaftsministerium.