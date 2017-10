Zu viele Raucher im deutschen TV?

Ein führender Suchtforscher der Uni Kiel bemängelt eine zu große Häufigkeit von Raucher-Szenen in deutschen Kino- und Fernseh-Produktionen. Seine Forderung: Die Altersfreigabe anpassen.



Die zahlreichen Rauchszenen in deutschen Fernsehsendungen und Kinofilmen bergen Suchtexperten zufolge das Risiko, dass junge Zuschauer irgendwann selbst Zigaretten konsumieren werden.



Seine Studien hätten ergeben, dass in deutschen Produktionen deutlich häufiger geraucht werde als beispielsweise in amerikanischen Sendungen, erläutert der Suchtforscher und Psychologe Professor Reiner Hanewinkel von der Universität Kiel im Patientenmagazin "HausArzt".