Zweiter Anlauf: DFB-Pokal-Partie des BVB bei ARD und Sky

Zwei Wochen nach dem eigentlichen Termin wird das letzte Viertelfinale im DFB-Pokal doch ausgetragen. Dafür muss Außenseiter Lotte nun in Osnabrück gegen Borussia Dortmund antreten. ARD und Sky zeigen die Partie zudem live im Fernsehen.



Für die Zuschauer im Stadion war es eine herbe Enttäuschung, denn kurz vor Beginn wurde das bisher größte Spiel in der Geschichte der Sportfreunde Lotte wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Am Dienstag soll das DFB-Pokal-Viertelfinale nun abgeschlossen werden, aufgrund der Platzverhältnisse in Lotte wird die Partie gegen Borussia Dortmund jedoch in Osnabrück stattfinden. Auch TV-Zuschauer kommen sowohl im Pay- als auch im Free-TV auf ihre Kosten.