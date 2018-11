eSports1 - Ende Januar startet der eSports-Sender von Sport1

Sport1 Pläne für einen Kanal, der sich ausschließlich um das Thema eSports dreht, sind mittlerweile weit gediehen. Nun steht auch der Starttermin für den Pay-TV-Sender fest.



Ein eigener Sender nur für Gaming und Themen aus dem Videospielkosmos - diese Idee lässt das Herz eines Zocker-Nerds schneller schlagen und wird nun Realität. Am 24. Januar geht Sport1 mit dem Pay-TV-Kanal eSports1 an den Start.