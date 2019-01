eSports1 sichert sich Blizzards Overwatch League

Kurz nach dem Start seines neuen Pay-TV-Senders eSports1 vorige Woche hat Sport1 einen neuen Partner präsentiert. Der Sender hat eine zweijährige Kooperation mit Blizzard Entertainment geschlossen.



Der Vertrag beinhaltet die TV-Rechte für Live- und Highlight-Berichterstattung im deutschsprachigen Raum an der Overwatch League und Hearthstone eSports.