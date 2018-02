"jerks.": Zweite Staffel ab Ende März exklusiv bei Maxdome

"jerks." ist eine Eigenproduktion des deutschen VoD-Anbieter Maxdome. Nach hervorragenden Kritiken der ersten Staffel geht sie in Kürze in die zweite Runde.



Das Kritikerlob für die Premieren-Staffel der ersten Eigenproduktion des deutschen Video-on-Demand-Dienstes Maxdome "jerks." überschlugen sich geradezu. Die Rezeptur ging also auf: Eine Portion Selbstironie wie bei "Pastewka" und ein bisschen Improvisation wie bei "Schillerstraße" - nach dem gleichen Schema folgt nun ab Ende März die zweite Staffel.