„Stromberg“: Christoph Maria Herbst äußert sich zu Fortsetzung

Schauspieler Christoph Maria Herbst geht nicht von einer Fortsetzung seiner Kultserie „Stromberg“ aus.

„Das ist nicht in Planung“, sagte der 57-jährige Wuppertaler dem Nachrichtenportal „watson“. „Ich habe zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Mein Gott, wir haben fünf Staffeln und noch einen Crowdfunding-Kinofilm gedreht. Herrlich. Und ‚Stromberg‘ hatte nie die meisten Fans, aber immer die besten.“ Er habe die Reißleine gezogen, weil er das Gefühl gehabt habe, „das lässt sich jetzt nicht mehr toppen“. Die Serie wurde von 2004 bis 2012 produziert. Herbst ist seit dieser Woche im Kinofilm „Ein Fest fürs Leben“ zu sehen.

Figur Bernd Stromberg hat mehr Türen geöffnet als verschlossen

Die Figur des Abteilungsleiters Bernd Stromberg aus der erfolgreichen Comedy habe ihm mehr Türen geöffnet als verschlossen, sagte Herbst in dem „watson“-Interview. „Produzenten und Redakteure haben mittlerweile mitbekommen, dass es eine Rolle war, die ich gespielt habe und nicht mich selbst.“ Aus heutiger Sicht bewertet er die Rolle weder komplett positiv noch gänzlich negativ. „Das war zu der Zeit, als wir das gedreht haben und kurz danach, Fluch und Segen, wie das bei Serien fast immer so ist. Und bei so einer markanten Figur wie Bernd Stromberg vielleicht noch mehr. Wobei ich ihm das Markante ja gegeben habe.“