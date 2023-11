DVB-T2: Mehrere TV-Sender in NRW heute temporär abgeschaltet

Anzeige

DVB-T2-Nutzer in NRW müssen an diesem Mittwoch kurzfristig mit Einschränkungen rechnen. Es kommt zu temporären Unterbrechungen des Empfangs.

Aufgrund von umfangreichen Arbeiten am Senderstandort Langenberg wird der Empfang am heutigen 15. November in der Region Rhein Ruhr abgeschaltet bzw. kurzfristig unterbrochen sein. Die Sendepause beschränkt sich jedoch auf den überschaubaren Zeitraum von von 11 Uhr bis 11.20 Uhr.

Betroffen von der Abschaltung sind folgende TV-Sender:

DVB-T2

Kanal 25: ARD/WDR-Mux – Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DoE

Kanal 35: NRW-Mux – Phoenix-HD, tagesschau24-HD, MDR-S-Anhalt, NDR-FS-NDS, SWR RP

Kanal 46: ARD/WDR-Mux – Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DWDu