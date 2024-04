IPTV-Pakete von 1&1 HD TV jetzt auch ohne Vertrag buchbar

Neue IPTV-Pakete wie 1&1 HD TV Plus und 1&1 HD TV Max sind ab sofort unabhängig von bestehenden Verträgen bei dem Anbieter buchbar.

Mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs zum 1. Juli 2024 dürfen Vermieterinnen und Vermieter die Gebühren für einen Kabel-TV-Anschluss nicht mehr auf ihre Mieterinnen und Mieter umlegen. Millionen Haushalte in Deutschland haben dann die Möglichkeit selbst zu entscheiden, ob und wie sie TV-Sender empfangen möchten. Eine Option ist IPTV. Ab sofort gibt es bei 1&1 zwei neue und eigenständige IPTV-Pakete mit vielen attraktiven Leistungen.

Zugang zur Mediathek 1&1 Cinema ist in beiden vertragsunabhängigen IPTV-Paketen enthalten. ©1&1

1&1 HD TV Plus und 1&1 HD TV Max bieten eine große Sendervielfalt und ermöglichen die Aufnahme des Programms sowie mehrere Streams gleichzeitig. Im Vergleich zu einem regulären Kabel-Anschluss empfangen Bestellerinnen und Besteller über die neuen 1&1 IPTV-Produkte die privaten Sender direkt in HD-Qualität. Nicht zuletzt ist der eigene Video-on-Demand-Dienst 1&1 Cinema inkludiert, welcher das Angebot mit zusätzlich verfügbaren Entertainment-Inhalten abrundet.

Die neuen IPTV-Pakete von 1&1 sind für Neukundinnen und -kunden deutschlandweit ab 6,99 Euro (1&1 HD TV Plus) buchbar, ohne einen weiteren 1&1 Vertrag besitzen zu müssen. Bei den neuen IPTV-Paketen von 1&1 besteht die Wahl zwischen einem Vertrag ohne Laufzeit oder einem Tarif mit 24 Monaten Laufzeit. Zum Start der neuen Services bietet 1&1 bei der Variante mit Laufzeit drei Freimonate an. 1&1 HD TV Plus und 1&1 HD TV Max können über die 1&1 TV-Box und die 1&1 TV und Filme-App abgerufen werden. Zusätzlich gibt es einige Zubuch-Optionen, wie den 1&1 Cloud-Recorder sowie mehrere Genre-TV- und International-TV-Pakete.

1&1 HD TV Plus mit großer Auswahl an Sendern

Mit 1&1 HD TV Plus bietet 1&1 ein eigenständiges IPTV-Paket für 6,99 Euro monatlich an. Besteller können über bis zu drei Fernseher gleichzeitig nicht nur die öffentlich-rechtlichen Sender, sondern auch viele andere, private Kanäle in brillanter HD-Qualität empfangen. Dabei bietet die Pause-Funktion den Komfort, das Programm für bis zu 90 Minuten zu unterbrechen und später wieder fortzusetzen. Genauso können Sendungen dank Spul- und Restart-Option vor- und zurückgespult werden.

Wer möchte schon gerne die Lieblingsshow verpassen?

Der 1&1 Cloud-Recorder hat Speicherplatz für bis zu zehn Stunden Aufnahmematerial, sodass Inhalte flexibel im Nachhinein abrufbar sind. Hierbei besteht die Option, den Speicherplatz auf bis zu 200 Stunden zu erweitern. Integriert in 1&1 HD TV Plus ist ein Zugang zu 1&1 Cinema, über welchen viele Filme und Serien kostenfrei zur Verfügung stehen.

Mobile Nutzung mit 1&1 HD TV Max

Mit 1&1 HD TV Max stehen für 9,99 Euro im Monat elf weitere Sender, darunter der Disney Channel, Sport1 und Welt, zur Verfügung. Darüber hinaus ist EU-weit eine mobile Nutzung auf allen Geräten inklusive Smartphones oder Tablets möglich, wodurch die meisten Sender immer und überall auch auf mobilen Geräten abrufbar sind.

Beide IPTV-Pakete sind bei 1&1 ohne Laufzeit verfügbar. Wer sich für die Variante mit einer Laufzeit von 24 Monaten entscheidet, erhält das jeweilige Paket mit drei Freimonaten. Zu dieser Auswahl können bis zu vier 1&1 TV-Boxen für je 4,99 Euro pro Monat gebucht werden. Besteller profitieren außerdem von den Leistungen der 1&1 Service Card. Damit können sie das IPTV-Angebot 30 Tage testen. Die 1&1 Priority-Hotline steht rund um die Uhr zur Verfügung und 1&1 bietet einen 24h Austausch-Service für die 1&1 TV-Box.

Mit dem persönlichen TV-Ratgeber haben Kunden das Programm immer im Blick, während in der kostenlosen Videothek 1&1 Cinema viele Inhalte auf Abruf verfügbar sind.