M7 und Wilhelm.tel kooperieren bei IPTV und verlängern Kabel-Partnerschaft

M7, Deutschlands führender Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IPTV-Netze, und der Glasfasernetzbetreiber Wilhelm.tel haben ihre langjährige Partnerschaft erweitert und verlängert.

Mit dem neuen, mehrjährigen Abkommen sichert sich Wilhelm.tel die Lizenzrechte für die Verbreitung eines umfangreichen Angebots an Premium-TV-Programmen für seine Kabel-Kunden.

Neue Vereinbarung zwischen M7 und Wilhelm.tel beinhaltet erstmals auch IPTV-Rechte

© wilhelm.tel

Die Partnerschaft umfasst erstmals auch IPTV-Content-Rechte einschließlich interaktiver Funktionen für flexible, zeitgemäße TV-Nutzung: Die Zuschauer können das laufende TV-Programm neu starten, anhalten, zeitversetzt sehen und bis zu sieben Tage rückwirkend abrufen. Mit der Multiscreen-Option lassen die Sender auch auf dem Smartphone oder Tablet nutzen. Auch TV-Aufzeichnungen sind über eine Cloud-Lösung mit Network-PVR möglich.

„Wir sind stolz auf unsere langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit wilhelm.tel, einem der Pioniere des Glasfaserausbaus in Norddeutschland. Mit einem leistungsstarken, innovativen Angebot zeigt wilhelm.tel, wie sich ein regionaler Netzbetreiber im Markt durchsetzen kann. Wir freuen uns, dass wir auch in Zukunft zum Ausbau und Wachstum beitragen können“, sagte Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland.

„Mit der Fortführung unserer langjährigen Partnerschaft mit M7 bestätigen wir nicht nur die Sicherung unseres attraktiven Kabel-TV-Angebots in einer Phase sich ändernder Marktbedingungen, sondern ergänzen es gleichzeitig mit Vermarktungsrechten für IPTV-Programme zur Gewinnung weiterer Zielgruppen. Wir sind überzeugt, unseren bisherigen Erfolg in der Metropolregion Hamburg in der Zusammenarbeit mit M7 nicht nur zu festigen, sondern ausweiten zu können“, so wilhelm.tel-Geschäftsführer Arne Mietzner mit Blick auf die Marktentwicklungen.

