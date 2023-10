Wilhelm.tel: Kleinere TV-Anbieter im DF-Check

Anzeige

Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in der neuen Themenreihe „Kleine TV-Anbieter vorgestellt“ durch die Welt der Fernsehanbieter. Heute: Wilhelm.tel.

Wilhelm.tel bietet neben Kabel-TV auch Internet, Telefonie und bald auch IPTV an (hierzu im Folgenden mehr). Der regionale Anbieter ist in großen Teilen Norddeutschlands verfügbar (Check unter diesem Link möglich). Auch Anbieter im Saarland (VSE NET) und in Niedersachsen (htp, Hannover) werden mit dem TV-Signal von Wilhelm.tel beliefert.

Hinter Wilhelm.tel stehen die Stadtwerke Norderstedt, dementsprechend hat das Unternehmen in der schleswig-holsteinischen Stadt am Rande Hamburgs auch seinen Sitz. Mit Willy.tel besteht ein ähnlich klingendes Partnerunternehmen in der benachbarten Hansestadt. Die Namensverwandtschaft soll nach eigenen Angaben der „engen und langjährigen Partnerschaft“ Ausdruck verleihen.

Welche Tarife bietet Wilhelm.tel an?

Derzeit bietet Wilhelm.tel ein TV Basispaket, ein „HaiD“ betiteltes zusätzliches Programmpaket sowie verschiedene Pay-TV-Programmpakete an. Das TV-Basispaket beinhaltet dabei über 200 digitale TV- und Radiosender in Standard Qualität (Senderliste hier). Kunden in einem Mehrfamilienhaus wird dieses Paket für 4,90 Euro im Monat zur Verfügung gestellt. Bewohner eines Einfamilienhauses können es aktuell für 11 Euro monatlich nutzen.

Für den Empfang privater TV-Sender in HD Qualität, gibt es das HaiD-Programmpaket für eine monatliche Gebühr von 7,50 Euro. Darüber hinaus lassen sich viele internationale Sender sowie Themenkanäle über die Pay-TV-Programmpakete optional hinzubuchen. Die monatlichen Gebühren variieren hier je nach Programmpaket.

Empfang des TV-Signals

Kunden können zum jetzigen Zeitpunkt die genannten TV-Pakete über einen klassischen TV-Anschluss (Kabel TV) empfangen. Das Signal wird über einen Wilhelm.tel-Koaxial- oder Glasfaser-Anschluss eingespeist. Anfang 2024 werden zusätzlich zwei verschiedene IPTV-Pakete eingeführt. Zur Nutzung des IPTVs ist ein Internetzugang sowie eine entsprechende App oder eine Set-Top-Box erforderlich.

Specials oder besondere Features des TV-Angebots von Wilhelm.tel

Das IPTV-Angebot soll die Nutzung auf verschiedenen Endgeräten ermöglichen (Set-Top-Box, AppleTV, Amazon Fire TV Stick, SmartTV, Smartphone) sowie bis zu vier Streams parallel.

Zusätzlichen Funktionen wie „Restart“, „Pause“ und „Aufnahme“, ein maximaler Speicher von 500 Stunden kann hinzugebucht werden.

Video-on-demand sowie die „out-of-home“ Nutzung ist in Zukunft ebenfalls geplant. Die genannten Features sind zum Teil dem „wilhelm.tel TV premium“ Paket vorenthalten.

IPTV bietet zudem die Möglichkeit weitere Programmpakete, wie zum Beispiel ein HD-Paket, zu nutzen.

