1&1 HD TV: Kleinere TV-Anbieter im Portrait

Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in der neuen Themenreihe „Kleine TV-Anbieter vorgestellt“ bis Freitag durch die Welt der Fernsehanbieter. Heute: 1&1 HD TV.

1&1 HD TV ist das IPTV-Angebot der 1&1 AG. Darin enthalten sind über 110 TV-Sender. Der Telekommunikationsanbieter 1&1 mit Sitz im rheinland-pfälzischen Montabaur wurde 1988 gegründet und gehört seit 2017 zum United-Internet-Konzern.

Welche TV-Tarife gibt es bei 1&1 HD TV?

1&1 bietet verschiedene TV-Pakete an. Das Basispaket 1&1 HD TV für 4,99 Euro pro Monat enthält 53 Sender in HD-Qualität, außerdem 57 SD-Sender. 1&1 HD TV plus gibt es für 9,99 Euro monatlich, mit 78 Sendern in HD-Qualität und 33 SD-Sendern.

Zusätzlich können Genre- und Länderpakete ab 4,99 Euro pro Monat gebucht werden. Weitere On-Demand- bzw. Sender-Optionen sind der Streamingdienst 1&1 Cinema (mehr dazu in diesem Artikel), Screamtime, Netzkino und Grjngo mit On-Demand-Inhalten sowie WAIDWERK (3,99 Euro/Monat).

Voraussetzung für die Buchung von 1&1 HD TV ist ein bestehender Breitband-Anschluss von 1&1 mit mindestens 50 Mbit/s.

1&1 HD TV: Was sind die Empfangswege?

Bei 1&1 HD TV handelt es sich um IPTV aus dem 1&1 DSL- bzw. Glasfaser-Netz. Nutzerinnen und Nutzer können die Inhalte von 1&1 HD TV über die „1&1 TV und Filme“-App, über die 1&1 TV-Box und den Browser aufrufen und ansehen.

Gibt es Specials oder besondere Features?

Sendungen aufzeichnen : Aufzeichnungen können von jedem beliebigen Gerät gestartet werden. Bis zu 200 Stunden TV-Programm lassen sich in der 1&1 Cloud speichern und jederzeit abrufen.

: Aufzeichnungen können von jedem beliebigen Gerät gestartet werden. Bis zu 200 Stunden TV-Programm lassen sich in der 1&1 Cloud speichern und jederzeit abrufen. Restart und 7-Tage-Replay : Laufende Sendungen können mit der Restart-Funktion noch einmal von vorne gestartet werden. Mit der 7-Tage-Replay-Funktion bis zu 7 Tage lang rückwirkend.

: Laufende Sendungen können mit der Restart-Funktion noch einmal von vorne gestartet werden. Mit der 7-Tage-Replay-Funktion bis zu 7 Tage lang rückwirkend. Pausen- und Spulfunktion : Eine laufende Sendung lässt sich für bis zu 90 Minuten pausieren.

: Eine laufende Sendung lässt sich für bis zu 90 Minuten pausieren. Elektronischer Programmführer : Der digitale Programmführer informiert über alle TV-Programme bis zu 14 Tage im Voraus. Ebenso über Sendungen der Vorwoche, die man rückwirkend noch anschauen kann.

: Der digitale Programmführer informiert über alle TV-Programme bis zu 14 Tage im Voraus. Ebenso über Sendungen der Vorwoche, die man rückwirkend noch anschauen kann. Multi-Stream : Ob auf dem Fernseher, dem Laptop, dem PC oder per App auf Smartphone oder Tablet: 1&1 HD TV kann zeitgleich auf bis zu vier Geräten genutzt werden.

: Ob auf dem Fernseher, dem Laptop, dem PC oder per App auf Smartphone oder Tablet: 1&1 HD TV kann zeitgleich auf bis zu vier Geräten genutzt werden. Auf Wunsch: Alle Sender in HD-Qualität.

