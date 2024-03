MagentaTV 2.0: Wie Bestandskunden an das Update kommen

Mitte Februar ist die neue Version von MagentaTV offiziell gestartet und nun für die Kunden auch direkt nutzbar. DIGITAL FERNSEHEN erklärt, wie Bestandskunden MagentaTV 2.0 bekommen.

Was MagentaTV 2.0 alles zu bieten hat, konnte DIGITAL FERNSEHEN vorab im Betatest testen. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel sowie in der neuen Print-Ausgabe von DIGITAL FERNSEHEN, die am 18. März bundesweit erscheint.

Wer das neue MagentaTV 2.0 – ab sofort entfällt der Zusatz 2.0 als App-Bezeichnung – nutzen möchte, muss zuerst die Updates durchführen bzw. ausführen lassen. Nach der Umstellung führen Informationstafeln den Nutzer an die neue Plattform heran. Dabei muss auch festgelegt werden, welche Streaming-Anbieter genutzt werden beziehungsweise für welche Zusatzangebote separate Abos vorhanden sind. Hierbei ist seit Februar auch Joyn in der Standardversion inbegriffen.

An dieser Auswahl orientiert sich im Nachgang die Suchfunktion von MagentaTV 2.0. Die eingeblendeten Infoscreens mit kurzen Tipps sollen dabei helfen, sich an die Änderungen zu gewöhnen und alles auf der neuen Oberfläche zu verstehen. Sie lassen sich mittels der Rechts-Links-Navigationstasten durchklicken. Wer auf die Tipps verzichten möchte, ist somit nach wenigen Sekunden bereit und landet auf der neu gestalteten Startseite.

Neukunden erhalten das neue MagentaTV automatisch

Die leistungsfähige MagentaTV One ist mit MagentaTV 2.0 kompatibel.

In den Genuss von MagentaTV 2.0 kommen alle Neukunden automatisch. Wer heute einen TV-Anschluss bei der Telekom bucht, egal ob mit Internettarif oder ohne, kommt direkt in den Genuss der neuen Oberfläche mit einer noch besseren Übersichtlichkeit. Auch Bestandskunden der Smart TV-Tarife, also all jene, die MagentaTV ohne Internet der Telekom nutzen, werden automatisch umgestellt.

Diese Umstellung ist in der Regel bereits abgeschlossen, die Kunden wurden vorab per Mail informiert. Ab dem angekündigten Zeitpunkt wurde das Update auf der MagentaTV One-Box oder dem Stick eigenständig angestoßen. Apps an TV-Geräten, Streaming-Playern, Smartphones und Tablets wurden mit wenigen Klicks erneuert. Die Umstellung ist somit reibungslos abgeschlossen.

MagentaTV 2.0 für Bestandskunden – so geht’s

Etwas komplizierter ist der Umstieg für den klassischen MagentaTV-Nutzer, der das TV-Angebot in Verbindung mit dem Internetanschluss gebucht hat. Diese Kunden werden nicht automatisch umgestellt. Der wichtigste Grund dafür ist die eingesetzte Hardware. Da die Mediareceiver nicht für das neue MagentaTV-Erlebnis geeignet sind, können sie nicht mehr genutzt werden.

Da den Kunden allerdings ein Umstieg der Hardware nicht aufgezwungen werden soll, muss der Kunde eigenständig den Wechsel anschieben. Dies geht durch eine Vertragsänderung und den Umstieg auf einen neuen Smart Tarif. In der Regel sind dabei nur kleine Preisanpassungen hinzunehmen. Über die Seite https://www.telekom.de/magenta-tv/next-magenta-tv kann der Wechsel angestoßen werden.

MagentaTV 2.0: Kompatible Geräte

MagentaTV One und MagentaTV Stick

Mit der MagentaTV App auf Smartphone oder Tablet ab iOS 15 und ab Android™ 7.0, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari und Samsung Internet auf web2.magentatv.de

Apple TV ab 2015, d. h. Apple TV 4K und Apple TV HD

Samsung Smart-TV ab 2018

Smart-TV ab Android™ 7.1, z. B. von Sony, Philips, Panasonic und Xiaomi, und Chromecast mit Google TV 4K und HD

Fire TV Sticks ab Fire OS 6

Nicht länger kompatible Geräte

Media Receiver 401, 201, 400, 200, 601 Sat und MagentaTV Box

Samsung Smart-TVs aus dem Jahr 2017

Mobile Apps für HUAWEI HarmonyOS

Fire TV mit OS älter als 6.0

Android™ TV App Versionen vor 7.1

Chromecast der Generationen 1-3

