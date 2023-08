Neuer TV-Kabel-Dienstleister Ocilion

Anzeige

Mit dem Ende der M7-Plattform über Eutelsat 9B und somit dem Ende des Kabelkiosk über Satellit müssen viele Kabelnetzanbieter bis Jahresende eine Lösung finden, um auch weiterhin Programmpakete mit Mehrwert in ihre Netze einspeisen zu können. Auch ocilion bietet nun DVB-C-Pakete zur Weiterverbreitung an.

Der IPTV-Spezialist ocilion bietet seit 2004 maßgeschneiderte IPTV-Komplettlösungen für Serviceprovider und Netzbetreiber sowie für den Inhouse-Bereich – von Hotels über Krankenhäuser bis hin zu Stadien. Als führender B2B-Anbieter im deutschsprachigen Raum versorgt ocilion mehr als 90 Netzbetreiber mit IPTV und hat mehr als 150 Inhouse-Installationen realisiert. Netzbetreiber haben die Wahl zwischen einer On-Premises-Installation (gehostet im eigenen Datacenter und ausgelegt für größere Provider) und einer vollumfänglichen Cloud-Lösung (gehostet von ocilion) als Mietvariante – optimiert für kleine und mittelständische Netzbetreiber. In den vergangenen Jahren konnte der Anbieter stets mit neuen Verträgen und neuen noch optimierten Paketen auftrumpfen. Die Umstellung bei der Kabelzuführung des Anbieters M7 nimmt ocilion zum Anlass, auch diesen Markt zu erobern. Man bietet allen Kabelnetzanbietern an – in erster Linie sind bekanntlich kleine und mittelständige Kabelanlagen sowie private Kabelnetze in Hotels, Krankenhäusern und Altenheimen betroffen –, optimierte DVB-C-Paket bei ocilion zu beziehen. Dabei setzt Ocilion auf das langjährige Know how, das man aus dem IPTV-Bereich mitbringt. Der IPTV-Spezialist liefert seit 20 Jahren komplette IPTV-Lösungen

Neues Angebot für Netzbetreiber

Neben dem IPTV-Standard stellt ocilion in Deutschland seine maßgefertigten TV-Signale und die Signalüberwachung ergänzend auch für die Einspeisung in DVB-C-Netze bereit. Zielgruppe dieser neuen Dienstleistung sind Glasfaser-Netzbetreiber ohne eigene Empfangsanlagen, die – üblicherweise für Anwendungen in der Wohnungswirtschaft – neben modernem IPTV weiterhin traditionelle DVB-C-Signale bereitstellen müssen. Der Service ist aber auch für traditionelle Kabelnetzbetreiber relevant, die Content-Pakete (Zubuchpakete) beziehen möchten oder ein vorhandenes redundantes Kopfstellensystem aus Kostengründen nicht mehr selbst betreiben wollen. Der Leistungsumfang umfasst dabei die Bereitstellung der unverschlüsselten Signale für die Free-To-Air-Sender und der verschlüsselten Signale für Free-HD- und Pay-TV-Sender. Endkunden können die Free-HD- und Pay-TV-Senderpakete individuell zubuchen. Für diese Pakete betreibt ocilion ein zentrales DVB-CA-System (Conditional Access) und stellt den Netzbetreibern auch die dazu passenden CA-Module bereit. Ocilion liefert alle erforderlichen Lizenzrechte für diese Zubuchpakete, wodurch keine zusätzlichen Rechtevereinbarungen mit Dritten erforderlich sind. Die Provisionierung erfolgt über das bewährte Operator Interface API & Webportal.

Ausbau des B2B-Leistungsportfolios

Hans Kühberger, Geschäftsführer ocilion: „Mit der Signalbereitstellung für die DVB-C-Verbreitung erweitern wir unser B2B-Leistungsportfolio für Netzbetreiber und erfüllen damit konkrete Bedürfnisse am Markt. Wir haben diesen Schritt gesetzt, da die Synergieeffekte sowohl für unsere Kunden als auch für uns sehr hoch sind. Unsere Kunden haben so den Vorteil, dass Sie Vorleistungsprodukte für IPTV und für DVB-C aus einer Hand beziehen können – samt der erforderlichen Rechte und unserer bewährten Monitoring- und Supportinfrastruktur für beide Produkte.“

Sender-Pakete in HD-Qualität

Das Angebot von ocilion, welches zukünftig für die Kabeleinspeisung aufbereitet werden kann, ist identisch mit den bereits vom Anbieter vertriebenen IPTV-Paketen. Somit gibt es auch bei den Senderpaketen und den enthaltenen Programmen keine Überraschungen.

Um vollwertigen Ersatz für bisherige Free-HD-Kabel-TV-Angebote anbieten zu können, bekommen Netzbetreiber attraktive Senderpakete mit den relevantesten Sendern in gestochen scharfer HD-Qualität. Dabei können Sie zwischen folgenden drei Paketen wählen. Dabei handelt es sich um die Angebote ocilion HD Basis mit 26 Sendern. Darin sind unter anderem auch alle Privatsender in HD-Qualität enthalten, wodurch den Kunden auch weiterhin RTL, Sat 1 und Co in HD-Qualität bereitgestellt werden können. Das ocilion HD-Premium-Paket beinhaltet insgesamt 32 Sender. Die sechs zusätzlichen HD-Sender Fashion HD, Welt HD, CNN HD, Romance HD, Auto Motor Sport Channel HD und N24 Doku HD stellen damit noch mehr Vielfalt zur Verfügung. Im Premium-Plus-Paket können Zuschauer zudem die Warner-Sender Serie, Comedy und Film ebenfalls in bester HD-Qualität nutzen. Der Anbieter ocilion bietet ebenfalls eine Auswahl an verschiedenen Fremdsprachenpaketen an, die Ihre Kunden problemlos dazubuchen können. Je nach regionaler Vielfalt kann der Kabelnetzprovider somit auf die Interessen seiner Kunden eingehen und entsprechende Pakete in seinem Netz weiterverbreiten. Pakete in bosnischer, serbischer, spanischer, italienischer, kroatischer, polnischer, russischer, ukrainischer, türkischer und letztendlich portugiesischer Sprache stehen dabei zur Auswahl. Auch hier gilt, dass der Anbieter keine Verträge mit den Sendern schließen muss sondern die Pakete ohne großen Aufwand von ocilion bezieht und mittels Kopfstelle weiterverbreitet. Die öffentlich-rechtlichen Angebote aus Deutschland kann der Kabelnetzanbieter natürlich auch weiterhin über Satellit beziehen, ebenso wie eventuell weiterverbreitete Pay-TV-Angebote von Sky. Hier muss keine Änderung der Empfangs­hardware in der Kopfstelle erfolgen, und was noch wichtiger ist: Beim Zuschauer bleibt alles gleich.

IP-Kopfstelle nötig

Ähnlich wie beim neuen Angebot von M7 muss der Kabelnetzanbieter allerdings in seine Hardware installieren. Um die ocilion-Pakete weiterzuverbreiten ist eine Kopfstelle nötig, die die Pakete über Stream bezieht und in DVB-C-Angebote aufbereitet. Die bisher für den M7-Pakete eingesetzten klassischen DVB-C-Kopfstellen sind dabei nicht nutzbar.

Schnelle Entscheidung zum neuen Angebot

Kabelnetzanbieter, die das oft bis heute als „Kabelkiosk“ bezeichnete Paket der M7-Grupope als Grundlage nutzen, müssen jetzt handeln. Schon Ende des laufenden Kalenderjahres sollen die über Eutelsat 9 Grad Ost verbreiteten Angebote abgeschaltet werden. Wer nicht handelt riskiert, dass ab diesem Zeitpunkt seine Kunden, also der klassische Kabelzuschauer, in einen schwarzen Fernsehbildschirm schaut. Alternativen haben wir mit HD+- und in dieser Ausgabe dem Angebot von ocilion vorgestellt. Zu beachten ist auch, dass natürlich neue Hardware und Techniker, die eventuell zur Einrichtung der neuen Technik in der Kopfstelle nötig sind, auch nicht immer sofort verfügbar sind. Zudem sollte auch dem Zuschauer eine Übergangsfrist eingeräumt werden, in der im optimalen Falle beide Angebote parallel laufen.

Bildquelle: Ocilion-Top-Box-Set: @ Ocilion

Ocilion-TV-Guide: @ Ocilion

Ocilion-IPVT-Kopfstelle: @ Ocilion

Ocilion Program: @ Ocilion