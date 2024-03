Fix&Foxi TV bleibt weiter im Kabelangebot der Salzburg AG

Die Your Family Entertainment AG kündigte am Mittwoch an, den Vertrag für die Ausstrahlung von Fix&Foxi TV mit der Salzburg AG verlängert zu haben.

Bis zum 31. Dezember 2028 soll die Zusammenarbeit zwischen der Your Family Entertainment AG (YFE) und dem Telekommunikationsanbieter Salzburg AG nun gesichert sein. Diese Vereinbarung bekräftige das anhaltende Engagement beider Unternehmen, qualitativ hochwertige und bildende Unterhaltung für Kinder und Familien in der Region anzubieten, teilte die YFE mit. Der Kinder- und Familiensender bleibt somit Teil des Kabelangebots der Salzburg AG.

Ausstrahlung von Fix&Foxi TV bis Ende 2028 gesichert

„Wir sind sehr glücklich, unsere langjährige Partnerschaft mit der Salzburg AG fortzusetzen. Diese Verlängerung ist ein Zeichen des Vertrauens in die Qualität und Attraktivität unseres Programms Fix&Foxi TV. Es bestärkt uns in unserem Bestreben, Familien und insbesondere Kinder mit positiven, inspirierenden Inhalten zu erreichen“, wird Bernd Wendeln, Vorstand & COO von Your Family Entertainment AG, in der aktuellen Pressemitteilung zitiert.