GigaTV wächst: Vodafone und ProSiebenSat.1 bauen Kooperation aus

Alle linearen TV-Sender, mehr VoD-Inhalte und größere Reichweite für Pay-TV-Sender: Vodafone Deutschland und die hinter der ProSiebenSat.1-Senderfamilie stehende Seven.One Entertainment Group erweitern Partnerschaft.

Durch den neuen Distributionsvertrag sind die Inhalte der Seven.One Entertainment Group langfristig über das GigaTV-Angebot via Kabel, Breitband-Anschluss und mobil verfügbar. Letztmalig saß die beiden Parteien diesbezüglich vor sechs Jahren zusammen, man kann daher von einer ähnlich angelegten Laufzeit ausgehen.

Mehr On-Demand-Inhalte für Vodafone GigaTV-Kunden

Im Mittelpunkt der neuen Vereinbarung steht neben der linearen Verfügbarkeit aller Sender der Seven.One Entertainment Group die verstärkte Zusammenarbeit bei innovativen digitalen Produktangeboten: So werden Vodafone-Kunden zukünftig auch noch mehr Inhalte der Seven.One Entertainment Group bis zu 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung on-demand bei GigaTV sehen können, auch wenn das reine Senderportfolio natürlich nicht angewachsen ist. Zusätzlich stehen den Zuschauern auch in den nächsten Jahren zahlreiche TV-Komfortfunktionen wie Instant Restart, Pause- und Aufnahmemöglichkeiten zur Verfügung und sorgen so für volle Flexibilität. Gleiches gilt für den mobilen Empfang über die GigaTV-App.

Der alte Distributions-Vertrag mit ProSiebenSat.1 wurde 2017 geschlossen. Bildquelle: © Seven One Studios

Mehr Reichweite für Sat.1 emotions

Zusätzlich zur Verbreitung der Free-TV-Sender in HD und SD umfasst der neue Distributionsvertrag auch die Verbreitung aller drei Pay-TV-Sender der Seven.One Entertainment Group. Insbesondere für Sat.1 emotions bedeutet die Vereinbarung einen Reichweitenzuwachs, da der Sender zukünftig neben ProSieben Fun im umfassenden und kundenstärksten Vodafone Pay-TV-Paket „Vodafone Premium“ enthalten ist. Kabel Eins Classics ist weiterhin im Premiu-Plus-Paket enthalten.

Darüber hinaus profitieren durch die neue Vereinbarung auch Vodafone Pay-TV Kunden von erweiterten VOD-Möglichkeiten: Zahlreiche Highlights der drei Pay-TV Sender können in der Mediathek bereits vor der linearen Ausstrahlung sowie danach on-demand abgerufen werden.

Vodafone versorgt allein im Festnetz rund 13 Millionen TV-Haushalte.

Bildquelle: df-logo-seven-one-studios: Seven One

df-giga-tv-net-stream: ©Vodafone