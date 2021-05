BR baut DAB Plus-Netz weiter aus

Anzeige

Der Bayerische Rundfunk will weitere DAB Plus-Senderstandorte in Betrieb nehmen und damit den Empfang in betroffenen Regionen verbessern.

Während der Bayerische Rundfunk für die zweite Jahreshälfte bis zu sechs neue Senderstandorte für das Digitalradio DAB Plus plant, ist der Sender in Gemünden am Main in Unterfranken schon in Betrieb. Insgesamt soll das Sendernetz zudem bis zum Jahresende auf bis zu 77 Standorte wachsen.

Derzeit betreibt der BR bei DAB Plus sechs verschiedene Regionalnetze sowie ein landesweites Sendernetz mit 72 aktiven Senderstandorten. Einerseits können so bereits 94,3 Prozent der Menschen in Bayern DAB Plus innerhalb von Gebäuden empfangen. Andererseits haben mobil, beispielsweise im Auto sowie im Außenbereich sogar 98,5 Prozent DAB Plus-Empfang. Zudem werde die Empfangbarkeit des Digitalradios mit allen zehn BR-Programmen sowie den Regionalprogrammen durch die geplanten Maßnahmen kontinuierlich verbessert. Inwiefern die DAB-Programme empfangen werden können, hat hingegen die deutschlandweite Empfangsprognose auf DAB Plus.de zusammengefasst.

In folgenden Regierungsbezirken und Orten ist dagegen der Aufbau neuer DAB Plus-Sendeanlagen im landesweiten Kanal 11 D und im jeweiligen Regionalkanal bis Jahresende geplant:

Unterfranken:

Gemünden am Main (seit 25. März in Betrieb)

Ostheim vor der Rhön

Volkach

Zeil am Main

Oberpfalz: Schönsee

Niederbayern: Vilsbiburg

BR-Netze und Programmangebot im Überblick:

Bayern Niederbayern

Oberpfalz ** Oberbayern-Schwaben Mittelfranken Unterfranken

Oberfranken Kanal 11 D Niederbayern:

Kanal 7 D Oberpfalz:

Kanal 6 C Kanal 10 A Kanal 8 C Unterfranken:

Kanal 10 A

Oberfranken:

Kanal 10 B



Bayern 1 Niederbayern / Oberpfalz Bayern 2 Süd Bayern 3 BR-Klassik B5 aktuell (neu: BR24) B5 plus (neu: BR24live) Bayern plus BR-Heimat Puls + ein privates Programm* Bayern 1 Oberbayern Bayern 1 Schwaben Bayern 1 Mittel- und Oberfranken Bayern 1 Mainfranken



BR Verkehr + private Programme* Bayern 1 Oberbayern Bayern 1 Schwaben Bayern 1 Mainfranken Bayern 1 Mittel- und Oberfranken Bayern 2 Nord BR Verkehr + private Programme* Bayern 1 Mittel- und Oberfranken Bayern 1 Mainfranken Bayern 1 Schwaben Bayern 1 Oberbayern Bayern 2 Nord BR Verkehr + private Programme* Bayern 1 Mainfranken Bayern 1 Mittel- und Oberfranken Bayern 2 Nord BR Verkehr + private Programme*

*Nähere Informationen zu den privaten Programmangeboten auf DAB Plus bietet die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie die Bayern Digital Radio (BDR) auf ihren Seiten im Internet.

** Das Regionalprogramm Bayern 1 Niederbayern/Oberpfalz wird bayernweit auf Kanal 11 D übertragen.