DAB Plus Kanalumstellung in der Oberpfalz wird fortgesetzt

Nach dem Stopp durch Corona-Einschränkungen wird die DAB-Plus-Kanalumstellung in der Oberpfalz in den nächsten Tagen und Wochen fortgesetzt.

Das DAB-Plus-Regionalangebot in der Oberpfalz sollte längst von Kanal 12D auf den neuen Kanal 6C umgestellt sein, doch lediglich die drei Sender Amberg-Stadt, Altenstadt an der Waldnaab und Kelheim laufen planmäßig schon seit Mitte März auf Kanal 6C. Danach mussten die Arbeiten aufgrund der Einschränkungen in der Corona-Krise gestoppt werden. Jetzt sind neue Termine für alle weiteren Standorte geplant.

Während der Umstellungsarbeiten kommt es vorübergehend zu Programmunterbrechungen. Nach der Umstellung muss ein Sendersuchlauf am DAB-Plus-Radio durchgeführt werden, um folgende Digitalradio-Programme in der Oberpfalz wieder zu empfangen: Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, BR Verkehr sowie weitere private Programme.

Ein Überblick nach Senderstandort, geplantem Termin und vorgenommener Maßnahme:

Hohe Linie

5. Mai

Kanalumstellung 12D -> 6C

Dillberg

11. Mai

Kanalumstellung 12D -> 6C

Amberg Hirschau

14. Mai

Kanalumstellung 12D -> 6C

Ochsenkopf

19. Mai

Kanalumstellung 12D -> 6C

Hoher Bogen

3. Juni

Kanalumstellung 12D -> 6C

Die Angaben gelten vorbehaltlich möglicher weiterer Verschiebungen aufgrund der fortbestehenden Corona-Pandemie.