Oldie Antenne: Dann startet der neue DAB Plus Sender

Schon im Oktober des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass mit Oldie Antenne ein neuer DAB Plus Musiksender in den Startlöchern steht. Jetzt ist bekannt, wann das Programm on air geht.

Bei dem geplanten Programm handelt es sich um ein Oldie-AC-Format mit breiter musikalischer Ausrichtung von den späten 50ern bis in die frühen 90er Jahre. Im Internet wird es bereits als Webchannel unter dem Titel „Antenne Bayern – Oldies but Goldies“ ausgestrahlt, berichteten wir bereits im Oktober. Jetzt gibt es neue Details zum Sendebetrieb.

Oldie Antenne ist über DAB Plus empfangbar ab dem 1. Februar in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Das kann man auf der Website des Senders inzwischen nachlesen. Schon bald soll das Programm laut Senderangaben auch in weiteren Bundesländern verfügbar sein.

Außerdem kann man das Musikprogramm auch über einen neuen Amazon Skill hören. Dafür muss man einfach in die Spracheingabe sagen: „Alexa, starte Oldie Antenne!“, wie der Sender online erklärt.