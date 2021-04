Sendestart für zwei neue DAB-Plus-Sender bekanntgegeben

Anzeige

Die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM) hat drei DAB-Plus-Sender für den 2. Privatradio-Bundesmux zugelassen. Dabei handelt es sich um:

das DAB-Plus-Hörfunkvollprogramm „drivers pop delivery radio – kurz: dpd Driver’s Radio“ der Veranstalterin Wolffberg International Media GmbH, Leipzig,

dem DAB-Plus-Hörfunkvollprogramm „herFunk / Radio E.V.A.“ der Veranstalterin herFunk GmbH, Leipzig, und

dem DAB-Plus-Hörfunkspartenprogramm Sportradio Deutschland der Veranstalterin Sportradio Deutschland GmbH, Leipzig.

Deutlich interessanter liest sich darüber hinaus aber noch folgende Fußnote der SLM-Mitteilung. Denn der voraussichtliche Starttermin der beiden letztgenannten Programme soll bereits der 1. Mai 2021 sein.

Neue DAB-Plus-Sender Sportradio Deutschland und herFunk sollen am 1. Mai starten

Das Sportradio Deutschland und herFunk/Radio E.V.A. gehen demnach also schon in etwas mehr als zwei Wochen auf Sendung. Dies würde in beiden Fällen demnach etwas früher als zunächst angedacht geschehen. Die herFunk GmbH hatte zuletzt von einem anvisierten Sendestart Mitte Mai gesprochen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Sportradio Deutschland seinerseits hatte bei Bekanntwerden der Pläne für Deutschlands erstes Rund-um-die-Uhr-Sportradio einen Start Mitte 2021 in Aussicht gestellt (DF-Artikel hierzu). Hier liegt man also deutlich sogar unter der Prognose.

In Sachsen werden 107 verschiedene private kommerzielle und nichtkommerzielle Hörfunkprogramme von 58 Veranstaltern verbreitet.

Die überwiegende Anzahl der im Freistaat lizenzierten Hörfunkveranstalter sendet in analoger Technik via UKW. Dies sind vier landesweite und 15 regionale bzw. lokale Programme. Hinzu kommen fünf nichtkommerzielle bzw. universitäre lokale Hörfunkanbieter. Ausschließlich lokal im Kabelnetz verbreiten zwei Hörfunkveranstalter ihr Programm. Weitere 16 Hörfunkveranstalter mit Sitz in Sachsen haben ihren Sendebetrieb über das Internet bei der SLM angezeigt. Hinzu kommen drei Veranstalter mit jeweils einem großen Streamingangebot (PSR mit 18, R.SA mit 14 und BCS mit 50 teilweise auch nur saisonalen Angeboten).

Quelle: SLM