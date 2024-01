Vodafone: Analogradio-Abschaltung noch diesen Monat

Der Analogradio-Empfang über Vodafone gehört bald gänzlich der Vergangenheit an. Diesen Monat werden auch die letzten drei Bundesländer abgeschaltet.

In nahezu allen Bundesländern hat Vodafone bereits 2018 den analogen Radio-Empfang im Kabelnetz abgeschaltet und durch digitales Radio ersetzt. Die einzigen Ausnahmen bisher betrafen das ehemalige Unitymedia-Gebiet, also Hessen, NRW und Baden-Württemberg. Nun stehen die Termine für die Abschaltung auch in Hessen, NRW und Baden-Württemberg fest, wo inzwischen auch überall der digitale Radioempfang verfügbar ist.

Kein Analogradio über Vodafone mehr ab 9. Januar

Ab dem 9. Januar wird in Hessen eine Bandansage auf den betroffenen analogen Radio-Frequenzen die bisherigen Sendesignale ersetzen, ab dem 10. Januar in Nordrhein-Westfalen und ab dem 11. Januar in Baden-Württemberg. Diese Bandansage verweist dann auf den Umstieg zum Digital-Empfang. So wird für Digital-Radio ein entsprechendes digitales Empfangsgerät. Am 31. Januar erfolgt dann die endgültige UKW-Abschaltung in den drei genannten Bundesländern.

Marc Albers ist Bereichsleister Breitband bei Vodafone und gibt an, dass durch die Analogradio-Abschaltung neue Kapaitäten im Vodafone-Kabelnetz frei werden

Alternativen zum digitalen Kabelradio-Empfang über Vodafone

Wer sich das Geld für ein digitales Empfangsgerät sparen möchte, welches zudem ausschließlich für digitales Kabelradio anwendbar ist, hat neben dem Vodafone-Angebot auch nach der Analogradio-Abschaltung diverse Alternativen. So ist immer noch klassischer UKW-Empfang verfügba wie auch DAB+ und Internetradio. Ebenso ermöglichen mittlerweile viele Fernsehgeräte Radioempfang, auch wenn hier der Stromverbrauch natürlich höher ist. Die Sendervielfalt ist mit ca. 350 Programmen aber bei digitalem Radio deutlich höher als bei analogem Empfang.