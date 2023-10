Radio: Vodafone nennt Termin für Analog-Abschaltung

Anzeige

Die Abschaltung der analogen Radio-Signale im Vodafone-Kabel sollte längst abgeschlossen sein – eigentlich. Doch durch Verzögerungen bei der Frequenz-Umstellung verschiebt sich auch das endgültige Analog-Aus für das Radio. Wann es soweit ist, erfuhr DIGITAL FERNSEHEN jetzt.

Die Frequenz-Harmonisierung im Vodafone-Kabelnetz dauert an. Dabei war ein Abschluss ursprünglich schon für das Frühjahr 2023 geplant. Doch unter anderem während der Fußball-WM 2022 pausierte der Anbieter die Umstellung, um das TV-Signal nicht zu unterbrechen, und kam dadurch in Verzug.

Vodafone Kabel: Frequenz-Umstellung leitet Analog-Abschaltung ein

Bis Juni 2023 hatte Vodafone die Senderumstellung in 13 Bundeländern abgeschlossen. Und so stehen jetzt nur noch Frequenzwechsel in NRW, Baden-Württemberg und Hessen an – den ehemaligen Unitymedia-Gebieten. Einhergehend mit den Frequenzumstellungen schaltet Vodafone in diesen Bundesländern auch alle verfügbaren Radioprogramme digital auf. In der Konsequenz werden dort die analogen Radio-Signale abgeschaltet. Im Rest Deutschlands erfolgte dieser Schritt bereits 2018. Seitdem ist Radio in diesen Gebieten nicht mehr analog empfangbar.

Auf Nachfrage von DIGITAL FERNSEHEN nannte Vodafone jetzt als letzten Termin der Senderumstellungen in seinem Kabelnetz den 7. Dezember 2023. Die Analog-Abschaltung der Radio-Signale starte dann im Januar 2024 und werde nach wenigen Wochen abgeschlossen sein. Somit dürfte das endgültige Aus des analogen Radiosignals im Frühjahr 2024 ins Haus stehen – mit etwa einem Jahr Verspätung.

