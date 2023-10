Vodafone Kabel: Senderumstellung – Termine bis Ende 2023

Anzeige

Schritt für Schritt stellt Vodafone im Kabelnetz seine TV- und Radio-Frequenzen um. Der Großteil der Umstellung ist abgeschlossen, doch etliche Einzugsgebiete fehlen noch. Ein Überblick, was zuletzt geändert wurde oder bis Jahresende noch folgt.

Seit August 2022 gleicht Vodafone das zuvor unterschiedlich genutzte TV-Frequenzspektrum im Kabelnetz an. Das Ziel: ein größerer Gestaltungsspielraum für höhere Datenraten und mehr Leistung. Ursprünglich sollte die Sender-Harmonisierung bereits im zweiten Quartal 2023 beendet werden – doch daraus wurde nichts (genauere Hintergründe in diesem DF-Artikel).

Im Frühjahr 2023 ging es nach mehreren Unterbrechungen mit der Frequenzumstellung weiter, am 20. Juni endete sie dann im Gebiet von Vodafone Kabel Deutschland. Seit dem 12. September wird die Umstellung in den ehemaligen Gebieten von Unitymedia, also NRW, Baden-Württemberg und Hessen, fortgesetzt. In diesen Bundesländern wird im Zuge der Umstellung auch das Radioprogramm digital aufgeschaltet. In den übrigen Bundesländern werden die Radiosender bereits seit 2018 digital im Kabel übertragen und sind nicht mehr analog empfangbar.

Vodafone Kabel: Frequenz-Umstellungen bis Ende 2023

In der Nacht auf den 10. Oktober wurden Frequenz-Umstellungen in Einzugsgebieten von Bad Mergentheim (Baden-Württemberg) sowie von Kleve und Krefeld (NRW) durchgeführt, zum 12. Oktober folgt unter anderem Paderborn. Bereits in der Nacht auf den 5. Oktober wurden die Frequenzen etwa in Einzugsgebieten von Kassel und Lörrach umgestellt.

Laut einer Auflistung aller Frequenz-Umstellungstermine des inoffiziellen Vodafone-Kabel-Helpdesks folgen bis Ende des Monats in NRW unter anderem Teilgebiete von Köln, Siegen und Leverkusen. In Hessen wechseln z.B. noch Frankfurt, Bad Homburg und Eschborn die TV-Frequenz, und in Baden-Württemberg Heilbronn. Im November wären demnach unter anderem an der Reihe: Ravensburg, Sigmaringen (Baden-Württemberg), Darmstadt, Marburg und Bensheim (Hessen) sowie Dortmund, Bielefeld, Mönchengladbach und Duisburg (NRW).

Vodafone nennt Termin der letzten Frequenz-Umstellung

Schlusslichter wären am 5. Dezember laut dem Forum letzte Orte in NRW – etwa Niederkassel, Gelsenkirchen, Bergisch Gladbach und das Teilgebiet Köln. Auf Nachfrage von DF nannte Vodafone als letzten Frequenz-Umstellungstermin jedoch Kassel am 7. Dezember. Die inoffizielle Liste ist also nicht auf dem neuesten Stand. Dass in Kassel bereits im Oktober eine Umstellung stattfand, ist derweil kein Widerspruch, da einige Einzugsgebiete in mehrere Teilgebiete unterteilt sind. Über eine Hilfeseite von Vodafone lässt sich der Umstellungstermin für den eigenen Standort nachprüfen – bei einigen Adressen erscheint jedoch der Hinweis, dass in Hessen, NRW und Baden-Württemberg noch nicht alle Termine feststehen.

Was es im Zuge der Frequenzumstellung zu beachten gibt, lesen in diesem DF-Artikel (von 2022).

Welche Preiserhöhung Vodafone-Kunden nach Ende des Nebenkostenprivilegs erwartet, ist diesem DF-Artikel zu entnehmen.