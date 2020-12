Zwei neue Sender kommen auf Privatradio-Bundesmux

Anzeige

In Kürze starten ein neues 24/7-Sportradio sowie Klassik Radio Movie bundesweit via DAB Plus.

Mit dem neu gegründeten Sportradio Deutschland sowie Klassik Radio Movie, dem neuem Sendeformatdes bundesweiten Senders Klassik Radio, erweitert die private nationale DAB-Plus-Plattform der Antenne Deutschland ihr Bouquet um zwei weitere durchaus breitenwirksame Programme.

Die kürzlich geschlossenen Vereinbarungen zwischen der Antenne Deutschland, der mit der Marktplatzierung der Übertragungskapazitäten beauftragten National German Radio sowie den beiden Veranstaltern sehen einen Start des Sportradios für Mitte 2021 vor, während Klassik Radio Movie bereits im ersten Quartal 2021 auf Sendung geht.

Das geplante Sportangebot im 2. Bundesmux soll dabei die gesamte Palette des Sports vom Spitzen-und Amateursportüber Freizeit-, Fitness-und Gesundheitsthemen bis hin zu eSports umfassen. Radio Klassik Movie bietet erstmalig ein bundesweit terrestrisch empfangbares Programm für Fans von Film-und Serienmusik, dass thematisch rund um Soundtracks, Scores und Seriensongs aufgebaut ist.

Aufschaltung auf 2. DAB-Plus-Bundesmux Mitte/Anfang 2021

Durch die Vereinbarungen mit der Sportradio Deutschland und Klassik Radio füllt sich die Programmbelegung auf der Plattform der Antenne Deutschland weiter. Bereits jetzt sind die Programme Absolut Bella, Absolut HOT, Absolut Oldie Classics und Absolut TOP sowie 80s80s Radio, Antenne Bayern, Rock Antenne, RTL Radio und Toggo Radio bundesweit via DAB Plus empfangbar (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Zudem sind weitere Programmstarts im neuen Jahr vorgesehen, darunter nun auch Deutschlands erstes, terrestrisch empfangbares 24/7-Sportradio sowie der erste Radiosender für Film- und Serienmusik in Deutschland.