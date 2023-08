ARD stellt SD-Ausstrahlung komplett ein – ZDF bleibt dabei

Anzeige

Im Finanzbedarf für die nächste Rundfunkbeitragsperiode meldet die ARD keine Mittel zur SD-Ausstrahlung via Sat mehr an. Das ZDF handelt konträr.

Ab 2025 werden somit bei – Stand jetzt noch – etwas über 1 Millionen Sat-TV-Haushalten die SD-Varianten der Dritten Programme und Das Erste abgeschaltet. Dies geht aus einer Anfrage des Evangelischen Pressendienstes (epd) hervor. Bereits Ende 2022 erfolgte Selbiges bei den ARD-Spartenprogrammen One und Tagesschau24 sowie Phoenix und Arte, wo das ZDF seine Finger mit im Spiel hat (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

ARD-Pläne sehen keine Mittel für SD-Verbreitung mehr vor

ARD und ZDF verfolgen beim Thema SD-Verbreitung gegensätzliche Strategien. Bildrechte: ARD/ZDF

Das Zweite selbst hat dem epd-Infos zufolge jedoch offenbar vor, weiter in SD auszustrahlen. Zeitlich bedeutet dies über 2025 hinaus. Dann beginnt die neue Rundfunkbeitragsperiode. Eigentlich hätten ARD und ZDF gemäß Vorgaben der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) bereits 2020 sich von SD-Bildqualität verabschieden sollen, beziehungsweise keine Mittel mehr angemeldet dürfen. Aufgrund der besonderen Situation während der Corona-Pandemie hatten sich die Öffentlich-Rechtlichen jedoch dazu entschieden, weiter in SD zu senden. Dafür wurden dann Budgets hin und her geschoben, um nicht gegen die KEF-Vorgaben zu verstoßen. Eine derartige „Querfinanzierung“ wäre natürlich auch weiterhin für die ARD möglich, wenn auch es nicht sehr wahrscheinlich erscheint.

Die rund sieben Prozent der (Sat-)TV-Haushalte, die noch keine HD-fähige Infrastruktur verwenden, müssen sich also auf Neuanschaffungen bis zum Ende kommenden Jahres einstellen, wenn sie Das Erste und die Dritten weiter empfangen können wollen. Da Kabelanbieter von derartigen Maßnahmen indirekt auch betroffen sind, dürfte es dort zu gleichen Maßnahmen kommen, gegebenenfalls sogar früher.

