Neuer Sender bei HD Austria

Anzeige

Ein True-Crime-Sender ergänzt ab sofort das Entertainment-Angebot im „HD Austria Kombi“-Paket. Es handelt sich dabei um Crime + Investigation von A+E Networks Germany.

Crime + Investigation (CI) verstärkt ab sofort per OTT das Portfolio von HD Austria, der hybriden Satelliten- und Streaming-TV-Plattform in Österreich. Der nichtfiktionale Sender von A+E Networks Germany setzt auf ein breites Spektrum internationaler wie lokaler True-Crime-Formate und greift gesellschaftlich relevante wie brisante Themen auf.

Zu Programmhighlights der kommenden Wochen zählen die deutschsprachigen TV- Premieren der True-Crime-Formate „Tödliche Gefahr – Ich habe überlebt“ (seit 10. Mai), „Voices Magnified – Polizeigewalt in den USA“ (am 25. Mai) und „Teuflische Verbrecher mit Donnie Wahlberg“ (ab 29. Juli). Die Doku-Reihen „Surviving R. Kelly“ (seit 21. April) und „Motive to Murder“ (montags bis freitags ab 19.25 Uhr) sind weitere „Hausmarken“ von Crime + Investigation.

Der Sender bietet darüber hinaus deutsche Eigenproduktionen wie die vielbeachteten Doku-Formate „Protokolle des Bösen“ mit Stars wie Fritz Wepper, Michaela May oder Uwe Ochsenknecht oder „The Invisible Line – Die Geschichte der Welle“. Martijn van Hout, Direktor von HD Austria und Country Manager für Österreich und Deutschland der M7 Group:

„Gemäß unseres Claims ‚Einfach Mehrsehen‘ bauen wir die Programm-Vielfalt und Funktionen von HD Austria kontinuierlich aus […]. Mit Crime + Investigation konnten wir unser vielseitiges Angebot um einen spannenden True-Crime-Sender mit jeder Menge linearem und non-linearem Premium-Content erweitern.“

Crime + Investigation ist bei HD Austria ab sofort per OTT verfügbar. Erst im Februar gab HD Austria den Start von drei weiteren Sendern bekannt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Quelle: A+E Networks