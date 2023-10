Sat-Empfangsparameter der 16 neuen Free- und HD-Sender via Astra 19,2 Grad Ost

Anzeige

Zum 2. November gehen gleich 16 neue TV-Sender via Satellit an den Start. 13 davon in HD und drei frei empfangbar. DIGITAL FERNSEHEN hat die Details zu den Empfangsparametern.

Aus der Kooperation von High View, SES Germany und HD+ werden zum 2. November 16 neue TV-Sender via Satellit aufgeschaltet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Um die 13 HD- und drei SD-Sender zu empfangen, muss gegebenenfalls die Sat-Schüssel neu ausgerichtet werden. Dazu nachstehend die Empfangsparameter über Astra 19,2° Ost.

Die Empfangsparamenter von: OneTerra HD, Xplore HD, HipTrips HD, Deluxe Dance by Kontor HD, Deluxe Flashback HD, Deluxe Rock HD, Deluxe Rap HD und Just Cooking HD

Die neuen HD-Sender werden als „Vielfalt+ Paket“ vermarktet (Bild: HD Plus GmbH)

Orbital Position: 19,2° Ost

Satellit: ASTRA 1N, Tp. 1.114

Frequenz: 12640.00 MHz, V-Pol

Symbolrate: 23,5 Msym/s

Modulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4

Die Empfangsparamenter von: Just Fishing HD, Crime Time HD, Red Adventure HD, Serien+ HD, Deluxe Lounge HD

Orbital Position: 19,2° Ost

Satellit: ASTRA 1N, Tp. 1.116

Frequenz: 12669.50 MHz, V-Pol

Symbolrate: 23,5 Msym/s

Modulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4

Die Empfangsparameter von: Deluxe Lounge, Serien+ sowie Red Adventure (SD-Sender)

Orbital Position: 19,2° Ost

Satellit: ASTRA 1L, Tp. 1.118

Frequenz: 12699.00 MHz, V-Pol

Symbolrate: 23,5 Msym/s

Modulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4