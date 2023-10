Satellit: 13 neue HD-Sender und 3 Free-Sender via Astra 19,2 Grad Ost

Anzeige

Über den Satellit Astra 19,2° Ost starten Anfang November 16 neue TV-Sender von High View und SES, davon 13 in HD-Qualität und 3 als Free-Sender. Im Programm sind unter anderem Serien, Sport und Thriller.

HD Plus, High View und SES Germany haben ihre Kooperation ausgebaut. Herausgekommen ist ein Sender-Angebot aus 13 HD-Sendern und drei Free-Sendern. Die 13 TV-Sender in HD gibt es als „Vielfalt+ Paket“, das für HD+ Kunden kostenlos verfügbar ist – unabhängig vom Empfangsgerät (HD+ Receiver, Modul oder TV-App). Auch Nutzer der HD+ TV-App ohne aktives HD+ Produkt können auf die HD-Sender zugreifen. Die drei Free-Sender in SD sind für alle Sat-Haushalte kostenlos und unverschlüsselt empfangbar. Alle neuen Sender starten am 2. November.

Anfang des Jahres hatte das Medienunternehmen High View langfristig Satellitenkapazitäten erstanden. Zehn unverschlüsselte Sender sind seitdem in SD gestartet. Diese sowie die drei neuen SD-Sender sind im „Vielfalt+ Paket“ dann auch in HD-Qualität verfügbar. Das Angebot soll in den kommenden Monaten weiter wachsen. Die neuen frei empfänglichen SD-Sender sind Serien+, Red Adventure und Deluxe Lounge.

Das „Vielfalt+ Paket“ hat Inhalte aus den Bereichen Entertainment, Reise und Genuss sowie Musik im Programm. Enthalten sind etwa Serien, Thriller und Sport. Die neuen HD-Sender sind folgende:

Neue HD-Sender via Astra 19,2° Ost ab 2. November 2023

Red Adventure HD : Einblicke in die Welt von Extrem- und Spitzensportlern, u.a. aus Kletter-, Wasser- Rad- und Motorsport

: Einblicke in die Welt von Extrem- und Spitzensportlern, u.a. aus Kletter-, Wasser- Rad- und Motorsport Serien+ HD : aktuelle Serien und Klassiker sowie Originals aus Genres wie Sci-Fi, Drama, Krimi und Komödie

: aktuelle Serien und Klassiker sowie Originals aus Genres wie Sci-Fi, Drama, Krimi und Komödie Crime Time HD : internationale und nationale Krimiserien, -filme und Thriller, darunter viele Klassiker

: internationale und nationale Krimiserien, -filme und Thriller, darunter viele Klassiker Xplore HD : Reisedokus und Reportagen aus aller Welt sowie Reisetipps

: Reisedokus und Reportagen aus aller Welt sowie Reisetipps HipTrips HD : Reportagen über Touren, Abenteuer und Weltreisen – per Rad, Auto oder Kanu

: Reportagen über Touren, Abenteuer und Weltreisen – per Rad, Auto oder Kanu OneTerra HD : ungewöhnliche Geschichten von Menschen aus aller Welt

: ungewöhnliche Geschichten von Menschen aus aller Welt Just Cooking HD : Kochshows

: Kochshows Just Fishing HD : Angelkanal und Sub-Genres wie Outdoor, Reisen, Kochen, Tiere und Nachhaltigkeit

: Angelkanal und Sub-Genres wie Outdoor, Reisen, Kochen, Tiere und Nachhaltigkeit Deluxe Lounge HD : Lounge-Sounds zu Naturaufnahmen

: Lounge-Sounds zu Naturaufnahmen Deluxe Rock HD : Rock von Kult über Alternative und Deutschrock bis aktuelle Songs

: Rock von Kult über Alternative und Deutschrock bis aktuelle Songs Deluxe Flashback HD : Retro-Hits der 1980er bis 2010er Jahre

: Retro-Hits der 1980er bis 2010er Jahre Deluxe Dance by Kontor HD : aktuelle Hits und Klassiker von Dance bis House

: aktuelle Hits und Klassiker von Dance bis House Deluxe Rap HD: Deutschrap, International, Oldschool, Classics, Soul, R&B