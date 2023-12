ARD und ZDF machen zum Jahresende gemeinsame Sache

Durch ihr gemeinsames Streaming-Netzwerk kooperieren ARD und ZDF zwischen Weihnachten und Silvester bei den Programmempfehlungen in ihren Mediatheken.

„Der Schwarm“ in der ARD Mediathek und „Davos 1917“ in der ZDF Mediathek – die Streaming-Empfehlungen zum Weihnachtsfest von ARD und ZDF sind in diesem Jahr in beiden Mediatheken abrufbar. Wie die öffentlich-rechtlichen Sender am Freitag mitteilten, stellen beide die Top-Inhalte des jeweiligen Partners in ihrem Online-Angebot „ganz nach vorne“. So sind auf der ARD-Startseite neben „Der Schwarm“ die ZDF-Produktionen „Neo Ragazzi“ und „Pippi Langstrumpf“ zu sehen. Das ZDF präsentiert neben der neuen ARD-Serie „Davos 1917“ auch „Babylon Berlin“ und „Der kleine Lord“.

ARD/ZDF Streaming-Netzwerk nimmt 2023 Form an

Durch das gemeinsame Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF werden die Inhalte in deren Mediatheken vernetzt. Auch technisch wollen die Medienhäuser weiter zusammenwachsen.

ARD und ZDF arbeiten schon länger an einer gemeinsamen technischen Plattform und wollen das partnerschaftliche Netzwerk ihrer eigenständigen Mediatheken weiter ausbauen. Ziel ist es, einerseits eigenständige Angebote zu betreiben, sich andererseits aber enger zu vernetzen. Auch Inhalte von Arte, Phoenix und Funk gehören zum Streaming-Netzwerk. Über 3sat sind zudem Angebote von ORF und SRF enthalten.

Zugriffe auf Mediatheken durch Streaming-Netzwerk gestiegen

Dieses Jahr kamen erste Features, wie die Empfehlung „fremder“ Inhalte – so findet sich etwa der ARD-„Tatort“ beim ZDF und die „Heute Show“ in der ARD Mediathek. Inhalte lassen sich zudem Mediatheken-übergreifend suchen und anschauen.

Laut Mitteilung ist die Zahl der Mediatheken-Abrufe seit Beginn des Streaming-Netzwerks kontinuierlich gewachsen. Mehr als 20 Millionen Zugriffe habe es auf Inhalte der jeweils anderen Mediathek gegeben.